Haber: Erdal TANRIVERDİ
Saha: Karaçayır
Hakem: Umut Kılıç, İlker Akbayır, Batuhan Toğçu
Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk11: Burakcan Bozkurt(1), Tayfun Batmaz(2), Meriç Özseven(3), Mehmet Furkan Özsoy(4), Alihan Cellek( 5), Furkan Birdal(6), Eren Kutlu(7), Çağan Bera Adanır(8), Mustafa Zeyrek(9), İbrahim Özer( 10), Emre Aydın(11)
Mengen Belediye Spor takımı ilk11: Çağatay Özfidan(1), Tuna Can Kırbaş(10), K. Sercan Çetinkaya(7), Yücal Karakaş(5), Enes Akçabelen(8), Emir Erdem(13), Hasan Talha Erkök(4), Oğuzhan Görünmez(15),Gökhan Sarıbaş(11), Okan Çengel(9), Can Gül(6)
Goller: Dk. 16 Eren Kutlu, Dk. 58 Emre Aydın, Dk. 63 Emre Aydın, Dk. 65 İbrahim Özer, Dk. 66 Emre Aydın, Dk. 75 Baran Umurtağ( Elvan İnşaat Kızıkspor)
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