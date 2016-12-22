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    • Kızık gol oldu yağdı

    Bolu U-19 Liginin 6. Haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor, Mengen Belediye Spor’u konuk etti. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor rahat bir şekilde 6-0’lık gibi bir skorla kazanarak namağlup liderliğini korudu.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 15:54
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    Kızık gol oldu yağdı

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

     

    Saha: Karaçayır

     

    Hakem: Umut Kılıç, İlker Akbayır, Batuhan Toğçu

     

    Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk11: Burakcan Bozkurt(1), Tayfun Batmaz(2), Meriç Özseven(3), Mehmet Furkan Özsoy(4), Alihan Cellek( 5), Furkan Birdal(6), Eren Kutlu(7), Çağan Bera Adanır(8), Mustafa Zeyrek(9), İbrahim Özer( 10), Emre Aydın(11)

     

    Mengen Belediye Spor takımı ilk11: Çağatay Özfidan(1), Tuna Can Kırbaş(10), K. Sercan Çetinkaya(7), Yücal Karakaş(5), Enes Akçabelen(8), Emir Erdem(13), Hasan Talha Erkök(4), Oğuzhan Görünmez(15),Gökhan Sarıbaş(11), Okan Çengel(9), Can Gül(6)

     

    Goller: Dk. 16 Eren Kutlu, Dk. 58 Emre Aydın, Dk. 63 Emre Aydın, Dk. 65 İbrahim Özer, Dk. 66 Emre Aydın, Dk. 75 Baran Umurtağ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, U-19, Liginin, 6., Haftasında

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