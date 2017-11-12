Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu U – 16 Ligi Play Off grubunun ilk haftasının son maçında Elvan İnşaat KızıksporlaKıbrıscıkspor mücadele etti. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Fuat (5), Emre ve Emirhan’ın golleriyle 7-1 kazandı. Elvan İnşaat Kızıkspor bu galibiyetle3 puanın sahibi oldu ve liderliğe yükseldi. Maça etkili başlayan Kızıkspor takımı maçın ilk golünü dakika 18’de Fuat’ın kaydettiği golle açtı. Bu golle Kızıkspor maçta 1-0 öne geçti. Farkı iyice açmak isteyen Kızık2ın beklediği gol dakika 18’de geldi. Emre’nin yakaladı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-0’a getirdi. Kıbrıscıkspor takımı farkı azaltmak istese de girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Farkı açıp rahatlamak isteyen Kızıkspor maçın 24. dakikasında Fuat’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Elvan İnşaat Kızıkspor takımı maçta 3-0 öne geçti. ilk yarının son golü dakika 35’te Emirhan’dan geldi. Emirha’ın golü ile Kızıkspor durumu 4-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre arasına Elvan İnşaat Kızıkspor’un 4-0’lık üstünlüğü ile girildi. ikinci yarıda etkili oyunun sürdüren Kızıkspor takımı ikinci yarının ilk dakikalarında bulduğu golle farkı açtı. Maçın 50. dakikasında Fuat’ın golü ile Kızıkspor maçta durumu 5-0’a getirdi. Kıbrıscıkspor pes etmeyerek bir gol bulmak için ataklarını sürdürüyor. Kıbrıscıkspor takımı geliştirdiği ataklardan yararlanarak maçtaki tek golünü mücadelenin 59. dakikasında Ramazan ile buldu. Ramazan2ın golü ile maçta durum 5-1 oldu. Kızıkspor takımı maçın 65.dakikasında Fuat’ın golü ile skoru 6-1’e getirdi. Maçın son golü ise maçın 75.dakikkasında Fuat’tan geldi. Fuat kendisinini beşinci, takımını ise yedinci golünü kaydetti. Bu golle Kızıkspor takımı mücadeleyi 7-1 kazandı.

Stad: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Arif Ergün, Canser Karaağaçlı, AwalMubarak Muhammed

Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Berkant, ** Umut, ** Berke, ** Ayberk, ** Duhan Tuğra, ** Erdem, *** Emirhan, ** Furkan, *** Emre, ** Eren, *** Fuat

Kıbrıscıkspor: ** Seyit Can, ** Polat, ** Berat, ** Furkan, *** Ramazan, ** Eray, ** Burak, ** Hakkı Oğuzhan, ** Kaan Samet, ** Emircan, ** Ahmet

Goller: dk. 12, dk. 24, dk. 50, dk. 65, dk. 75 Fuat, dk. 18 Emre, dk. 35 Emirhan ( Elvan İnşaat Kızıkspor), dk. 59 Ramazan ( Kıbrıscıkspor)