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10 Aralık 2017 Pazar
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    • Kızık son saniyede eşitliği yakaladı

    Bolu Amatör U -19 liginin 2.haftasında Bolu Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadele Kızıkspor’un son saniye golü ile 2-2 eşitlikle sona erdi.

    10 Aralık 2017 Pazar 12:03
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    Kızık son saniyede eşitliği yakaladı

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Amatör U – 19 liginin 2.haftasında Bolu Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları Karaçayır Spor Tesislerinde karşı karşıya geldiler. Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Elvan İnşaat Kızıkspor’un gollerini Gökhan ve Tuğra kaydederken, Bolu Belediyespor’un gollerini Sinan ve Onur kaydetti. Elvan İnşaat Kızıkspor takımı puanını 4’e çıkararak 2.sırada yer alırken, Bolu Belediyespor takımı da 4 puanla averajla liderliğini korudu. Maça Elvan İnşaat Kızıkspor takımı etkili başladı. Maçın 5.dakikasında Kızıkspor’un geliştirdiği atakta Gökhan topu ağlarla buluşturarak takımı 1-0 öne geçirdi. Geriye düşen Bolu Belediye takımı beraberlik golü için rakip kalede baskılarını arttırdı. Bolu Belediyespor takımının geliştirdiği atakta Onur’un şutu auta gönderdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Elvan İnşaat Kızkspor takımının 1-0 üstünlüğü ile girildi. Maçın 46.dakikasında Bolu Belediyespor’un ürettiği pozisyonda Sinan topu ağlarla buluşturarak 1-1 eşitliği yakaladı. 55.dakikada Bolu Belediyespor’lu Sinan’ın şutu kaleci Şafak İsmail’de kaldı. 61.dakikada Kızıkspor’un geliştirdiği atakta Oktay’ın şutu auta çıktı. Bolu Belediyespor takımı öne geçmek için ataklarını sıklaştırdı. 64.dakikada Bolu Belediyespor takımının geliştirdiği atakta Onur topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 76.dakikasında Kızıkspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta İbrahim’in şutu auta çıktı. Maçın 90+4.dakikasında Kızıkspor’lu Tuğranın golü ile maçta 2-2 eşitlik yakalandı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: Batuhan Topçu, Ferdi Gökhan Can, Mustafa Kaan Güvenç

    Bolu Belediyespor U – 19: ** Alper, ** A.Samet, ** Melih, ** Harun, ** Murat, ** Alper, ** Eray, ** Burhan, ** Onur, ** Can, ** Sinan

    Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Şafak İsmail, ** Gökhan, ** Rıdvan Can, ** Veysel, ** Kamil, ** Tuğra, ** İbrahim, ** Burak M, ** Çağan Bera, ** Meriç, ** Oktay

    Goller: 5.dk Gökhan, 90+4.dk Tuğra ( Elvan İnşaat Kızıkspor), 46.dk Sinan, 64.dk Onur ( Bolu Belediyespor)

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U, -19, Liginin

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