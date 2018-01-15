Haber: Semih Baykal

Amatör liglere Elvan İnşaat Kızıkspor damga vurmaya devam ediyor. U16 liginde şampiyon olan Kızıkspor, u14 liginde de Kıbrıscıkspor’u 6-0 yenerek şampiyon oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kızıkspor yöneticisi Lütfi Aşınmaz, “Şu ana kadar sona eren liglerde ,Elvan İnşaat Kızıkspor olarak U-16 grubunda şampiyon olan takımımızın ardından U-14 grubunda’da şampiyon olan takımımızı kutlar ,emeği geçen herkese teşekkür eder,halen devam eden U-19 ve amatör takımlarınızın da şampiyon olmasını bekliyoruz. Sporcularımıza antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.