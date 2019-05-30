Kızıkspor Yeni Yönetimini Seçti

Haber: Aysun Beykoz

Önceki gün Kızıkspor Evi’nde yapılan kongre sonrası 2019-2021 yıllarını kapsayan Elvan İnşaat Kızıkspor yeni yönetim kurulu oluşturuldu. 2017-2019 yıllarını kapsayan Elvan İnşaat Kızıkspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Kamuran GÜDEN,2019-2021 yılları için bu görevi yeni başkan Murat ERMİŞ'e devretti. Konuyla ilgili olarak Kızıkspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıllar boyunca bu camia için çalışan tüm Kızıkspor sevdalılarına teşekkür eder,yeni yönetime başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.