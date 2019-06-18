Kızıkspor’dan Büyük Başarı

Haber: Esra Öztürk

Önceki hafta başlayan Türkiye Şampiyonası’nda Kızıkspor’un bileğini büken takım çıkmadı. Kızıkspor’un bu başarısı spor camiasında büyük sevinç yarattı. Temsilcimiz ilk maçında Safranboluspor’u 3-0’la geçti. Kızıkspor 2.maçta 0-0 berabere kaldığı Çorum takımı ile aynı puanı toplayınca, maç sonunda rakibiyle penaltı atışları yaptı ve sonucunda 4-2 yenildi. Zonguldak Balı Spor maçını 3-2 kazanarak, Bartın ilinde düzenlenen Türkiye şampiyonluğu bölgesel U16 grup maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Kızıkspor takımımızı tebrik ediyoruz.