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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Kızıkspor’dan farklı galibiyet

    Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi A grubu mücadelesinde Elvan İnşaat Kızıkspor ile Göynük İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Elvan İnşaat Kızıkspor 8-1 kazandı.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 14:22
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    Kızıkspor’dan farklı galibiyet

    Haber: Esra öztürk

    Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi A grubu müsabakası kapsamında Karaçayır sentetik 1 sahasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Göynük idman Yurdu karşılaştı. Elvan İnşaat Kızıkspor maça istekli ve etkili başlayan taraf oldu. Elvan İnşaat Kızıkspor ilk golünü geliştirdikleri atak sonucu 19. dakikada kaydetti. Ataklarını sürdüren Elvan İnşaat Kızıkspor 23. dakikada ikinci golünü de atarak farkı ikiye çıkarttı. Göynük İdman Yurdu 32. dakikada geliştirdiği atakta top filelerle buluştu ama gol hakemin ofsayt kararı vermesi sonucu geçerlilik değeri kazanmadı. Elvan İnşaat Kızıkspor’un 34. Dakikada kaydettiği golle fark 3’e çıktı. İlk yarı boyunca rakibine üstünlük kuran Elvan İnşaat Kızıkspor 40.dakikada kaydettiği dördüncü golle ilk yarının skorunu belirleyen taraf oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Elvan İnşaat Kızıkspor 51. dakikada geliştirdiği atak ile farkı beşe çıkarttı. 9 dakika sonra altıncı golü de bulan Elvan İnşaat Kızıkspor Göynük idman Yurdu karşısında maçta büyük üstünlük sağladı. Gollerin ard arda geldiği maçta Elvan İnşaat Kızıkspor ataklarını sürdürüp 66. Dakikada yedinci golünü kaydetti. Göynük İdman Yurdu 76. Dakikada ilk golünü atarak skoru 7-1 yaptı. Farkı azaltmak için ataklarını sıklaştıran Göynük İdman Yurdu 80. Dakikada geliştirdiği atakta topun direkten dönmesi sonucu büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Maçın skorunu belirleyen gol 86. Dakikada Elvan İnşaat Kızıkspor’dan geldi. Sahadan 8-1’lik farklı skorla galip ayrılan taraf Elvan İnşaat Kızıkspor oldu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Çetiner, Erdoğan, 1., Amatör, Ligi

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