Haber: Aysun Beykoz
Stad: Karaçayır
Bolu Belediyespor takımı ilk 11: * Enis Volkan Özmen, * Muhammet Orhan, *Semih Durak, *Atacan Adanur, **Mete Akgüngör, * Bilal Gümüşoğlu, * Önder Kaya, * Oğuzhan Subay, * Mustafa Can Ay, * Hasan Rabacı, * Ömer Yavuz
Elvan İnşaat Kızıkspor: *** Alperen Çelik, ** İsmail Özdemir, ** Fuat Özdemir, ** Hamit Altıntaş, ** Özkan Orta, ** Furkan Birdal, ** Burak Birol, ** Özgür Orta, *** Serkan Kutlu, *** Serkan Bülbül, *** Devrim Doğan
Goller: dk - 17 - 21Devrim Doğan, dk – 36-77 Serkan Kutlu, dk –68 Sercan Kavas, dk – 90 Serkan Bülbül ( Elvan İnşaat Kızıkspor), dk . 39-86 Mete Akgüngör (Bolu Belediyespor)
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