Kızlar Farklı Kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi
İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Bolu Belediyespor 23-8 önde kapattı. 2.yarıda da rakibi karşısında büyük üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz maçtan 40-21 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ekibimiz 8.haftada 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Artvin 7 Mart Spor Kulübü Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Ümit Yıldırım - Ahmet Serhat Sefil
Bolu Belediyespor: Ceyda, Seda İrem, Buse Nur, Aylin, Feyzanur, Sema, Sedanur, İrem, Hatice, Büşra, Sude Naz, Kübra
Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
Ordu Gençlerbirliği: Reyhan, Nazlıcan, Ceyda, Açelya, Sıla, Senem, Gözde Nur, Nehir, Melike, Açelya Gül
Antrenör: Ercan AkmanGüncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 13:48