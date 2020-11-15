Kızlar Farklı Kazandı

İlimizi Kadınlar Hentbol 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor 7.hafta mücadelesinde konuk ettiği son sıradaki Ordu Gençlerbirliği takımını farklı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı: 40-21.

Kızlar Farklı Kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Bolu Belediyespor 23-8 önde kapattı. 2.yarıda da rakibi karşısında büyük üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz maçtan 40-21 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ekibimiz 8.haftada 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Artvin 7 Mart Spor Kulübü Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Ümit Yıldırım - Ahmet Serhat Sefil

Bolu Belediyespor: Ceyda, Seda İrem, Buse Nur, Aylin, Feyzanur, Sema, Sedanur, İrem, Hatice, Büşra, Sude Naz, Kübra

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Ordu Gençlerbirliği: Reyhan, Nazlıcan, Ceyda, Açelya, Sıla, Senem, Gözde Nur, Nehir, Melike, Açelya Gül

Antrenör: Ercan Akman

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 13:48
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