Kızlar Farklı Mağlup

Haber: Volkan Yılmaz

İlk haftayı yenilgiyle tamamlayan Bolu Belediyespor Bayan Hentbol takımı 2.haftada EGO Spor ile Ankara Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 16-13 geride kapatan ekibimiz 2.yarıda oyundan tamamen kopunca farklı yenilgi kaçınılmaz oldu. Temsilcimiz 3.haftada 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Tekirdağ Spor Salonu ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Okan Erkan Yurt - Abdullah Özdeniz

EGO Spor: Emine Eda Nur, Hatice, Gülay, Aysu Kübra, Gökçe, Müteber, Açelya, Öykü Doğa, Burcu, Funda, Buse, Tuğba Nur, Merve

Antrenörler: Ahmet Şaylan, Vural Ünalan, İlker Kurtulmuş

Bolu Belediyespor: Hatice, İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Ceyda, Sudenaz, Ezgi, Gülhan, Sema, Dilara, Seda İrem, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 16-13 / MS: 35-22