Cumartesi günü saat 13.00’te oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip temsilcimiz karşısında 18-6 önde kapattı. Ev sahibi 2.yarıda vitesi arttırınca temsilcimiz salondan 46-13 yenik ayrıldı.
Salon: Mardin Spor Salonu
Hakemler: Ali Said Salman, Ali Serdar Çoban
Mardin BŞB Spor Kulübü: Arzu, Kader, Kateryna, Seda, Ece Melis, Mesude, Buçe, Yasemin, Nargas, Daria, Sevim, Kübra, Sevil, Ruken, Sevim Berna, Zehra
Bolu Belediyespor: İrem, Buse Nur, Aylin, Kübra, Dilara Sezdim, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Berivan, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Pelin
İlk Yarı:18-6, Maç Sonucu: 46-13
Temsilcimiz 3.haftada 6 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü konuk edecek.
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