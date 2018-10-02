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02 Ekim 2018 Salı
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    • Kızlar farklı mağlup…

    İlimizi Kadınlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Bolu Belediyespor 2.hafta mücadelesinde ligin güçlü ekibi Mardin BŞB Spor Kulübü ile karşılaşırken salonda farklı yenik ayrıldı: 46-13.

    02 Ekim 2018 Salı 15:36
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    Kızlar farklı mağlup…

    Cumartesi günü saat 13.00’te oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip temsilcimiz karşısında 18-6 önde kapattı. Ev sahibi 2.yarıda vitesi arttırınca temsilcimiz salondan 46-13 yenik ayrıldı.

    Salon: Mardin Spor Salonu

    Hakemler: Ali Said Salman, Ali Serdar Çoban

    Mardin BŞB Spor Kulübü: Arzu, Kader, Kateryna, Seda, Ece Melis, Mesude, Buçe, Yasemin, Nargas, Daria, Sevim, Kübra, Sevil, Ruken, Sevim Berna, Zehra

    Bolu Belediyespor: İrem, Buse Nur, Aylin, Kübra, Dilara Sezdim, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Berivan, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Pelin

    İlk Yarı:18-6, Maç Sonucu: 46-13

    Temsilcimiz 3.haftada 6 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü konuk edecek.

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Kadınlar, Hentbol, 1.Ligi’nde, Temsil

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