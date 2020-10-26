Kızlar İlk Puanını Aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige 3 yenilgiyle başlayan temsilcimiz Bolu Belediyespor 4.hafta maçında Antalya GSK takımıyla Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. Mücadelede denge 2.yarıda da devam edince zorlu maç 35-35 beraberlikle noktalandı. Bu sonuçla ekibimiz ligdeki ilk puanını almayı başardı. 11 gol atan Bolu Belediyesporlu Busenur Orhan maçın yıldızı oldu.

Salon: Süleyman Evcilmen Spor Salonu

Hakemler: Osman Köse - Volkan Gürce

Antalya Gazi SK: Berivan, Büşra Keçeli, Büşra Nur, Hatice, Hande, Sena, Hazal, Sinem, Burcu, Kader, Mine, Yağmur, Büşra Sadıç, Berfin, Özlem, Eda

Antrenörler: Emir Kurtak, Onur Yüksel

Bolu Belediyespor: Hatice, Buse Nur, Bihter İrem, Aylin, Sedanur, İrem, Kübra, Ceyda, Sude Naz, Ezgi, Sema, Seda İrem, Büşra, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 15-15 / MS: 35-35