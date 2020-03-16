Kızlar Lider Tamamladı

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 16-11 önde kapatan temsilcimiz, 2.yarıda farkı daha da açtı ve rahat bir galibiyete imza attı.

Salon: Karaçayır

Bolu Belediyespor: İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Müteber, Sudenaz, Sema Nur, Melis, Sema Şen, Dilara, Seda İrem, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz – Erhan Özdemir

Kütahya Ülküspor: Malhum Zeynep, Fatma Ela, Hatice, Büşra, Beril, Eda, Nihal, Ebru, Tuğba, Gizem, Nazlıcan

Antrenör: Hüseyin Maraşlı

İY: 16-11 / MS: 34-24