Kızlar Lider Tamamladı

Haber: Aysun Beykoz
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 16-11 önde kapatan temsilcimiz, 2.yarıda farkı daha da açtı ve rahat bir galibiyete imza attı.
Salon: Karaçayır
Bolu Belediyespor: İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Müteber, Sudenaz, Sema Nur, Melis, Sema Şen, Dilara, Seda İrem, Sümeyye, Feyzanur
Antrenörler: Sercan Marangoz – Erhan Özdemir
Kütahya Ülküspor: Malhum Zeynep, Fatma Ela, Hatice, Büşra, Beril, Eda, Nihal, Ebru, Tuğba, Gizem, Nazlıcan
Antrenör: Hüseyin Maraşlı
İY: 16-11 / MS: 34-24