Kızlar Ordu’yu Ağırlıyor

Haber: Aysun Beykoz
Ligde 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Bolu Belediyespor 7.haftada bugün saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Ordu Gençlerbirliği takımını konuk edecek. Ekibimizde hedef ilk galibiyete ulaşabilmek. Ligde haftanın programı şöyle:
7.Hafta
14 Kasım Cumartesi
11:00 Mudanya Belediyesi Sk-Artvin 7 Mart Spor Kulübü
12:00 Yozgat Aile Ve Sosyal Pol. Gsk-Oğuzeli Halk Eğit. Mer. Sk
13:00 Adasokağı Sk-Tekirdağ Spor Kulübü
13:00 Bolu Belediyesi Sk-Ordu Gençlerbirliği Sk
14:00 Araç Belediye Spor Kulübü-Ego Spor Kulübü
15:00 Polatlı Belediyespor-Antalya Gazi Gsk