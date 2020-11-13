Kızlar Ordu’yu Ağırlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Ligde 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Bolu Belediyespor 7.haftada bugün saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Ordu Gençlerbirliği takımını konuk edecek. Ekibimizde hedef ilk galibiyete ulaşabilmek. Ligde haftanın programı şöyle:

7.Hafta

14 Kasım Cumartesi

11:00 Mudanya Belediyesi Sk-Artvin 7 Mart Spor Kulübü

12:00 Yozgat Aile Ve Sosyal Pol. Gsk-Oğuzeli Halk Eğit. Mer. Sk

13:00 Adasokağı Sk-Tekirdağ Spor Kulübü

13:00 Bolu Belediyesi Sk-Ordu Gençlerbirliği Sk

14:00 Araç Belediye Spor Kulübü-Ego Spor Kulübü

15:00 Polatlı Belediyespor-Antalya Gazi Gsk