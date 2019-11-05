Kızlar Süper Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle oldukça çekişmeli geçti. İlk devreyi temsilcimiz 12-11 önde kapattı. 2.Yarıda oyuna ağırlığını koyan Bolu Belediyespor müthiş bir savunma yaparak farkı arttırdı ve mücadeleden 26-18 galip ayrılarak ilk haftayı lider tamamladı. Temsilcimiz 2.haftada 10 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Karaçayır Spor Salonu’nda Maltepe Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Salon: Müzahir Sille Spor Kompleksi

Hakemler: Osman Kaşıkcıoğlu, İsmail Turğay

On Otomasyon Defne SK: Didem, Berrak, Gül, Naz, Çiğdem, Sinem, Ebru, Damla, Merve, Zümrüt, Elanur, Ekin, Gönül, Derya, Efsa

Antrenör: Emrah Elfidan

Bolu Belediyespor: İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, İlkay, Müteber, Sema Nur, Gülhan, Sema, Dilara, Seda İrem, Bihter İrem, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 11-12 / MS: 18-26

Marangoz Maçı Değerlendirdi

Karşılaşmayı gazetemize değerlendiren Bolu Belediyespor Antrenörü Sercan Marangoz: “Kadınlar 2.lig A grubu maçında ilk yarısı dengede geçen maçta ikinci yari oynadığımız güzel oyun ve mücadele ile maçtan galip ayrıldık. En skorer oyuncularımız Sedanur ve Busenur olurken 2005 doğumlu oyuncumuz Feyzanur’un skora katkısı ve iki kalecimiz Müteber ve 2005 doğumlu Seda İrem’in maçta gösterdiği performans ta sonuca gitmemize yardımcı oldu” dedi.