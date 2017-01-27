HABER: Ceylan Beykoz

2.lig Küçükler Hentbol Ligi 1.Bölüm Denizli Grubu’nda temsilcimiz Bolu Belediyespor 1.maçta Antalya Gazi ile 21-21 berabere kaldı. Temsilcimiz 2.maçında ise İzmir Vefa’yı farklı şekilde yenerek gücünü gösterdi: 26-11. Bolu Belediyesporlu kızlar 3.ve son maçta ise Denizli Sarayköyspor’u 21-18 mağlup etti. Bu sonuçlarla ekibimiz ilk bölümü yenilgisiz tamamladı. Maçlardan sonra bir açıklama yapan antrenör Sercan Marangoz, “1.Bölüm Maçlarını Yenilgisiz Namağlup olarak kapatan Kızlarımızı ve Erhan Özdemir Hocamızı Kutlar Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Şube Başkanımız Murat Semercioğlu ve Bolu Belediyespor Yönetim Kurulumuza teşekkür ederiz..HENT-BOLU” ifadelerini kullandı.