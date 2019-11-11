Kızlar Zirveye Kuruldu

Haber: C.Kutay Aykan

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın tamamında üstün olan temsilcimiz ligin iddialı ekibi karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu. İlk yarıyı 20-13 önde kapatan Bolu Belediyespor maçtan 30-26 galip ayrılarak liderliği yakaladı. Temsilcimiz 3.haftada 17 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Göktürk Spor ile deplasmanda Çatalca Kestanelik Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Salon: Karaçayır

Bolu Belediyespor: İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, İlkay, Sema Nur, Gülhan, Sima Nur, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Bihter İrem, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Maltepe Spor Kulübü: Dilara, Birsu, Sena, Nilsu, Kübra, Beyza, Sude, Azra Sare, Esra Önal, Yeşim, Cansu, Sümeyra, Nurhan, İlke, Merve

Antrenör: İldar Tekdal

İY: 20-13 / MS: 30-26