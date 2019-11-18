Kızlar Zirveyi Bırakmıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Çatalca Kestanelik Spor Salonu’nda Pazar günü saat 13.00’te oynanan maçın tamamında üstün olan temsilcimiz ligin iddialı ekibi karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu. İlk yarıyı 22-14 önde kapatan Bolu Belediyespor maçtan 43-25 galip ayrılarak liderliği bu hafta da bırakmadı. Ekibimizde Buse Nur ve Kübra’nın 8’er golü galibiyette başrolü oynadı. Temsilcimiz 5.haftada 1 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Mudanya Belediyesi ile deplasmanda Karaçayır Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Salon: Çatalca Kestanelik

Göktürkspor: Hilal, Serap, Büşra, Sinem, Büşranur, Rabia, Lizge, Feride, Cansu, Rukiye, Zülal, Melek, Kübra, Dilara, Ayşe

Antrenörler: Kadir Ayar, Hasan Aytekin

Bolu Belediyespor: Müteber, Seda İrem, Buse Nur, Aylin, Kübra, Feyzanur, Sema, Sima Nur, Sümeyye, Sema Nur, Bihter İrem, İrem Erkara, İrem Yeşildal, Gülhan, İlkay, Sudenaz

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 14-22 / MS: 25-43