Haber: Esra Öztürk

Tamamı Bolu Belediyespor alt yapısından olanBolu kız hentbol ekibi üst üste 4.kez Türkiye finallerine yükselmek için Nisan ayında Rize’de yapılacak yarı finallerde ilimizi temsil edecek. Bolu kız hentbol ekibinin kaleci aynı zamanda takım kaptanı Seda İrem Güleç, Gülnur Tosun ve FeyzanurErdoğmuş başta olmak üzere takımdaki her oyuncu çeyrek final müsabakalarında gösterdikleri performansla göz doldurdular. Temsilcimizde hedef Rize’de yapılacak yarı finallerde başarılı olarak finallere yükselebilmek.