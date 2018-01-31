Haber: Esra Öztürk

Temsilcimiz Kadınlar hentbol 2.liginde baştan sona üstün oynadığı maçta Amasya Atatürk Lisesi’ni 37-27 yendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amasya Kongresi dolayısıyla Suluova Mahmut Demir Salonu’nda oynanan maçta temsilcimizde Dilara Sezdim, Kübra Kandemir ve Aylin Ergin etkili oyunlarıyla galibiyette başrolü oynayan isimler oldu. Ekibimiz ligde şu ana kadar sadece 1 mağlubiyet aldı ve ligin bitimine 3 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı. Ekibimiz tek mağlubiyetini Giresun Görele Spor Kulübü’nden deplasmanda 29-26 ile aldı ve kaybettiği takım tamamı transferden oluşan 150-200 bin lira bütçe ile kuruldu. Bolu Belediyespor ise tamamı 1-2 oyuncu hariç Bolu’dan yetiştirildi. Bolu Belediyesporlu oyuncuların yaş ortalaması 15.5 ve bu takım geçen sene de play-off oynamıştı. Oyuncularımız kendi yaş gruplarında son 4 yıldır Türkiye finallerinde yer alıyor. Bu güzel bir ekip Baş Antrenör Sercan Marangoz ve Yardımcı Antrenor Erhan Özdemir ve bu yıl takımda olmayan Büşra Gündüz’ün katkıları ile oluşturuldu.