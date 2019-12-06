Kızlarımız 5’te 5 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk 4 haftasında tüm rakiplerini rahat bir şekilde yenen temsilcimiz Bolu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 5.haftada Kütahya Ülküspor takımına konuk olacak. Lider Bolu Belediyespor ile Kütahya Ülküspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Kütahya Yeni Spor Salonu’nda oynanacak. Temsilcimizde hedef bu maçı da kazanıp 5’te 5 yapmak. 2.Lig A Grubu’nda haftanın maç programı şöyle:

A GRUBU 5.HAFTA

8 Aralık Pazar

13.00: Kütahya Ülküspor-Bolu Belediyespor

13.00: Göktürkspor-Maltepespor

13.00: Mudanya Belediyesi-On Otomasyon