Kızlarımız Evinde Galip

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımız ligde oynanan 8 maçta 7 galibiyet aldı. 8.haftada Göktürkspor’u konuk eden ekibimiz oyun üstünlüğünü ortaya koyarak mücadeleyi 27-23 kazandı. Play-ofa kalan Bolu Belediyespor, bunun verdiği özgüvenle bu zorlu mücadeleyi de kazanarak play-oflar öncesi göz doldurdu. Bolu Belediyespor 8.hafta sonunda 14 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. 8.hafta sonunda sporcumuz İrem Erkara kaydettiği 62 golle gol krallığında 3.sırada yer aldı.

THF 2.LİG KADINLAR A GRUBU 8.HAFTA MÜSABAKASI

Bolu Belediyespor-Göktürkspor

Bolu Belediyespor Takım Kadrosu

Muteber Albayrak-Seda İrem Güleç-Buse Nur Orhan-Aylin Ergin-Kübra Kandemir-Feyzanur Erdoğmuş-Dilara Kayabaş-Sema Şen-Sema Nur Kazyemez-Sedanur Kurnaz-İrem Erkara-İrem Yeşildal-Gülhan Civek-Sudenaz Çetinkaya

Antrenör: Sercan Marangoz

Göktürkspor Takım Kadrosu

Hilal Köroğlu-Serap Arabacı-Rabia Kübra Simsak-Nalan Yanaz-Cansu Yılmaz-Yasemin Çiçek-Zulal Karali-Dilara Karadoğan-Nefise Saygılı

Antrenör: Kadir Ayar