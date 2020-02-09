Kızlarımız Fark Attı

İlimizi Kadınlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden lider Bolu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği On Otomasyon Defne Spor’u 31-24 yenerek yenilmezliğini sürdürdü.

Kızlarımız Fark Attı

Haber: C.Kutay Aykan

Büyük heyecan içinde başlayan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 14-14 eşitlikle sona erdi. 2.yarıda kondisyon olarak rakibinin önüne geçen temsilcimiz üst üstte goller bularak maçtan 31-24 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Mücadelede 7’şer gol atan Sedanur ve İrem Erkara maçın yıldızları oldu.  Bolu Belediyespor 7.haftada 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde Maltepespor Kulübü’ne konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Bolu Belediyespor: Seda İrem, İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Sema Nur, Sema Şen, Dilara, Müteber, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

On Otomasyon Defne SK: Meryemce, Berrak, Zekiye, Çiğdem, Ebru, Zümrüt, Elanur, Ekin Çetinoğlu, Gönül, Ekin Coşkun, Derya, Efsa

Antrenör: Emrah Elfidan

İY: 14-14 / MS: 31-24

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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