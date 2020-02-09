Kızlarımız Fark Attı

Haber: C.Kutay Aykan
Büyük heyecan içinde başlayan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 14-14 eşitlikle sona erdi. 2.yarıda kondisyon olarak rakibinin önüne geçen temsilcimiz üst üstte goller bularak maçtan 31-24 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Mücadelede 7’şer gol atan Sedanur ve İrem Erkara maçın yıldızları oldu. Bolu Belediyespor 7.haftada 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde Maltepespor Kulübü’ne konuk olacak.
Salon: Karaçayır
Bolu Belediyespor: Seda İrem, İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Sema Nur, Sema Şen, Dilara, Müteber, Sümeyye, Feyzanur
Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
On Otomasyon Defne SK: Meryemce, Berrak, Zekiye, Çiğdem, Ebru, Zümrüt, Elanur, Ekin Çetinoğlu, Gönül, Ekin Coşkun, Derya, Efsa
Antrenör: Emrah Elfidan
İY: 14-14 / MS: 31-24