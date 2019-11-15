Kızlarımız Göktürk Karşısında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin 2.haftasında evinde Maltepespor’u rahat bir oyunun ardından 30-26 yenen Bolu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 3.haftada Göktürk Spor Kulübü’nün konuğu olacak. Zorlu mücadele 17 Kasım Pazar günü saat 16.30’da İstanbul Çatalca Kestanelik Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde lider durumda bulunan temsilcimizde hedef bu maçı da kazanıp 3’te 3 yapmak. 2.Lig A Grubu’nda haftanın maç programı şöyle:

A GRUBU 3.HAFTA

17 Kasım Pazar

13.00: On Otomasyon Defne SK-Maltepe Spor Kulübü

13.00: Göktürk Spor-Bolu Belediyespor

16.30: Kütahya Ülküspor-Mudanya Belediyespor