Kızlarımız Göktürk Karşısında

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligin 2.haftasında evinde Maltepespor’u rahat bir oyunun ardından 30-26 yenen Bolu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı 3.haftada Göktürk Spor Kulübü’nün konuğu olacak. Zorlu mücadele 17 Kasım Pazar günü saat 16.30’da İstanbul Çatalca Kestanelik Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde lider durumda bulunan temsilcimizde hedef bu maçı da kazanıp 3’te 3 yapmak. 2.Lig A Grubu’nda haftanın maç programı şöyle:
A GRUBU 3.HAFTA
17 Kasım Pazar
13.00: On Otomasyon Defne SK-Maltepe Spor Kulübü
13.00: Göktürk Spor-Bolu Belediyespor
16.30: Kütahya Ülküspor-Mudanya Belediyespor