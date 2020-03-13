Kızlarımız Ligi Tamamlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde geçen hafta Mudanya deplasmanından beraberlikle dönen kızlarımız 10.haftada Kütahya Ülküspor takımını konuk edecek. Lider Bolu Belediyespor ile Kütahya Ülküspor takımını karşı karşıya getirecek olan mücadele 14 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Play-Off’u garantileyen temsilcimizde hedef bu maçı da kazanıp moral bulmak. 2.Lig A Grubu’nda haftanın maç programı şöyle:

A GRUBU 10.HAFTA

14 Mart Cumartesi

14.00: On Otomasyon-Mudanya Belediye

15.30: Bolu Belediyespor-Kütahya Ülküspor

18.00: Maltepespor-Göktürkspor