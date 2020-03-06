Kızlarımız Mudanya Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk 8 haftasında 1 maç dışında tüm rakiplerini rahat bir şekilde yenen temsilcimiz Bolu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı geçen hafta Göktürkspor’u da zorlanmadan yenmişti. Kızlarımız 9.haftada Mudanya Belediye SK takımına konuk olacak. Lider Bolu Belediyespor ile Mudanya Belediye SK takımını karşı karşıya getirecek olan mücadele 7 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Mudanya Spor Salonu’nda oynanacak. Play-Off’u garantileyen temsilcimizde hedef bu maçı da kazanıp moral bulmak. 2.Lig A Grubu’nda haftanın maç programı şöyle:

A GRUBU 9.HAFTA

7 Mart Cumartesi

13.00: Kütahya Ülküspor-Maltepe Spor Kulübü

13.00: Mudanya Belediye SK-Bolu Belediyespor SK

8 Mart Pazar

18.00: Göktürkspor-On Otomasyon Defne SK