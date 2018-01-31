Haber: Esra Öztürk

Türkiye Boks Federasyonu´nun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Büyük Bayanlar ve Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona 21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlendi. Büyük Bayanlar ve Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonasında Bolu’yu temsil eden sporcularımız başarı elde etti. Büyük Bayanlarda 64 kg’da Hatice Çakmarve Genç Bayanlarda 60 kg. Merve Dönmez ilimizi temsil etti. Şampiyon olabilmek için 75 ilden 600’e yakın sporcunun ringte mücadele etti. Bolu’dan katılan 64 kg’da Hatice ÇakmarTürkiye 3.sü ve Genç Bayanlarda 60 kg. Merve Dönmez Türkiye 3. sü oldular. Rakipleri karşısında gösterdikleri performans ile sporcularımız bronz madalya alarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmişler ve milli takıma gitmeye hak kazanmışlardır Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Emeklerinden dolayı antrenörlerimizNejmi Güner’i, İ. Hakkı Koltukcuoğlu’ nu ( Bolu Boks İl Temsilcisi ), sporcularımızın ailelerini, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak emeği geçen herkesi kutlarız” dedi.