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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Kızlarımızdan süper başarı

    Samsun’ un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Atletizm Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. İlimizi temsil eden kız il karma takımımız 93,00 puanla düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

    29 Mart 2017 Çarşamba 14:02
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    Kızlarımızdan süper başarı

     

    Haber: Aysun Beykoz

    Samsun’ un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Atletizm Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. İlimizi temsil eden kız il karma takımımız 93,00 puanla düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final Müsabakaları 15 İlin (Çorum, Trabzon, Samsun, Giresun, Tokat, Erzincan, Zonguldak, Erzurum, Gümüşhane, Amasya, Bolu, Kastamonu, Ordu, Düzce, Karabük) katılımlarıyla Samsun Çarşamba Stadyumunda gerçekleştirildi. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final Müsabakaları Türkiye geneli 15 İl’den 75 kız,  94 erkek toplam 169 sporcunun mücadele ettiği müsabakaların tamamlanmasının ardından sona erdi.İki gün süren müsabakaların ardından kız İl karma takım sıralamalarında 95,00 puanla Tokat, 93,00 puanla Bolu ve 81,00 puanla Zonguldak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.Müsabakalar sonunda dereceye giren il karma takımlarına ve Ferdi sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vural BÖLÜKBAŞ, Atletizm İl Temsilcisi, Tesis amiri ve antrenörler takdim etti. Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final Müsabakalarında ilk üçe giren İl karma takımları 20-21 Mayıs 2017 tarihilerinde Antalya’da düzenlenecek olan Final Müsabakalarına katılmaya hak kazanmışlardır.

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