Haber: Aysun Beykoz

Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşen müsabakalarla, atletizm, basketbol, dağ bisikleti, futbol, futbol tenisi, hentbol, cimnastik, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında şampiyonlar belli oldu. Spor bilincinin tabana yayılması ve fair play ruhunun yaygınlaşması için her yıl daha etkin bir platforma dönüşen Koç Spor Fest’in şampiyonları, 2018’de düzenlenecek Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek. Koç Holding’in 2006 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin en geniş katılımlı spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest’in büyük finalleri Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşti. Denizli’de 5 bine yakın sporcu, idareci, hakem ve antrenörün katılımıyla düzenlenen müsabakalarla, atletizm, basketbol, dağ bisikleti, futbol, futbol tenisi, hentbol, cimnastik, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında şampiyonlar belirlendi. Pamukkale Üniversitesi’ndeki final müsabakalarında en çok madalya alan üniversite 35 madalya ile Yeditepe Üniversitesi oldu. Yeditepe Üniversitesi’ni, 28 madalya ile Anadolu Üniversitesi izledi. Özyeğin Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi de 24’er madalya ile büyük finallerin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldı. Anadolu Üniversitesi tüm müsabakalar sonunda 12 altın madalya ile en çok altın madalya alan üniversite olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi’ni 11 altın madalya ile Yeditepe Üniversitesi, 8 altın madalya ile Aksaray Üniversitesi takip etti. Koç Spor Fest’in bu yılki final müsabakaları, Kayseri ve Erzurum’da düzenlenen Kış Oyunları ile başlamış, bahar etabı finalleri ise sırasıyla Çanakkale, Tekirdağ, Konya, Adana ve Eskişehir’de gerçekleşmişti.

Koç Spor Fest şampiyonları Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Koç Spor Fest’te yarışan üniversiteli şampiyonlar, 2018’de düzenlenecek Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek. Koç Holding, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gelecek yıl da ülkemizi Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda gururlandıracak sporcularımıza desteğini ana sponsoru olduğu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu aracılığıyla sürdürecek.

Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2017 Büyük Final Şampiyonları

Basketbol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Beykent Üniversitesi

Basketbol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: Bahçeşehir Üniversitesi

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Akrobatik Cimnastik Şampiyonu: Çukurova Üniversitesi

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Senkronize Trambolin Şampiyonu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Step Şampiyonu: Pamukkale Üniversitesi

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Aletle Cimnastik Şampiyonu: Pamukkale Üniversitesi

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Estetik Cimnastik Şampiyonu: Ege Üniversitesi

Voleybol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Beykent Üniversitesi

Voleybol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi

Futbol Süper Lig Şampiyonu: Adnan Menderes Üniversitesi

Hentbol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Aksaray Üniversitesi

Hentbol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: Trakya Üniversitesi

Erkekler Okçuluk Makaralı Yay Şampiyonu: Anadolu Üniversitesi

Erkekler Okçuluk Olimpik Yay Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

Kadınlar Okçuluk Makaralı Yay Şampiyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kadınlar Okçuluk Olimpik Yay Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

Kadınlar Okçuluk Makaralı Yay Mix Şampiyonu: Aksaray Üniversitesi

Kadınlar Okçuluk Olimpik Yay Mix Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

Erkekler Dağ Bisikleti Şampiyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi

Kadınlar Dağ Bisikleti Şampiyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi

Erkekler Yüzme Şampiyonu: Özyeğin Üniversitesi

Kadınlar Yüzme Şampiyonu: Yeditepe Üniversitesi

Erkekler Futbol Tenisi Single Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

Kadınlar Futbol Tenisi Single Şampiyonu: Ankara Üniversitesi

Erkekler Futbol Tenisi Double Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

Kadınlar Futbol Tenisi Double Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

Erkekler Futbol Tenisi Triple Şampiyonu: Piri Reis Üniversitesi

Kadınlar Futbol Tenisi Triple Şampiyonu: Kocaeli Üniversitesi

Futbol Tenisi Mix Şampiyonu: Karabük Üniversitesi