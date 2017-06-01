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01 Haziran 2017 Perşembe
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    • Koç-Fes’te AİBÜ Damgası

    Koç Holding’in düzenlediği Türkiye’nin en geniş katılımlı spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest’in büyük finallerine bu yıl Denizli ev sahipliği yaptı. Turnuvada AİBÜ takımı trampolin şampiyonu oldu.

    01 Haziran 2017 Perşembe 16:28
    Bu haber 51 kez okundu
    Koç-Fes’te AİBÜ Damgası

    Haber: Aysun Beykoz

    Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşen müsabakalarla, atletizm, basketbol, dağ bisikleti, futbol, futbol tenisi, hentbol, cimnastik, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında şampiyonlar belli oldu. Spor bilincinin tabana yayılması ve fair play ruhunun yaygınlaşması için her yıl daha etkin bir platforma dönüşen Koç Spor Fest’in şampiyonları, 2018’de düzenlenecek Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek. Koç Holding’in 2006 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin en geniş katılımlı spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest’in büyük finalleri Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşti. Denizli’de  5 bine yakın sporcu, idareci, hakem ve antrenörün katılımıyla düzenlenen müsabakalarla, atletizm, basketbol, dağ bisikleti, futbol, futbol tenisi, hentbol, cimnastik, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında şampiyonlar belirlendi. Pamukkale Üniversitesi’ndeki final müsabakalarında en çok madalya alan üniversite 35 madalya ile Yeditepe Üniversitesi oldu. Yeditepe Üniversitesi’ni, 28 madalya ile Anadolu Üniversitesi izledi. Özyeğin Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi de 24’er madalya ile büyük finallerin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldı. Anadolu Üniversitesi tüm müsabakalar sonunda 12 altın madalya ile en çok altın madalya alan üniversite olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi’ni 11 altın madalya ile Yeditepe Üniversitesi, 8 altın madalya ile Aksaray Üniversitesi takip etti. Koç Spor Fest’in bu yılki final müsabakaları, Kayseri ve Erzurum’da düzenlenen Kış Oyunları ile başlamış, bahar etabı finalleri ise sırasıyla Çanakkale, Tekirdağ, Konya, Adana ve Eskişehir’de gerçekleşmişti.

    Koç Spor Fest şampiyonları Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek

    Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Koç Spor Fest’te yarışan üniversiteli şampiyonlar, 2018’de düzenlenecek Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil edecek. Koç Holding, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gelecek yıl da ülkemizi Avrupa Üniversite Şampiyonaları’nda gururlandıracak sporcularımıza desteğini ana sponsoru olduğu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu aracılığıyla sürdürecek.

     

    Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2017 Büyük Final Şampiyonları

    Basketbol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Beykent Üniversitesi

    Basketbol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: Bahçeşehir Üniversitesi

    Cimnastik Türkiye Şampiyonası Akrobatik Cimnastik Şampiyonu: Çukurova Üniversitesi

    Cimnastik Türkiye Şampiyonası Senkronize Trambolin Şampiyonu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    Cimnastik Türkiye Şampiyonası Step Şampiyonu: Pamukkale Üniversitesi

    Cimnastik Türkiye Şampiyonası Aletle Cimnastik Şampiyonu: Pamukkale Üniversitesi

    Cimnastik Türkiye Şampiyonası Estetik Cimnastik Şampiyonu: Ege Üniversitesi

    Voleybol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Beykent Üniversitesi

    Voleybol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi

    Futbol Süper Lig Şampiyonu: Adnan Menderes Üniversitesi

    Hentbol Süper Lig Erkekler Şampiyonu: Aksaray Üniversitesi

    Hentbol Süper Lig Kadınlar Şampiyonu: Trakya Üniversitesi

    Erkekler Okçuluk Makaralı Yay Şampiyonu: Anadolu Üniversitesi

    Erkekler Okçuluk Olimpik Yay Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

    Kadınlar Okçuluk Makaralı Yay Şampiyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    Kadınlar Okçuluk Olimpik Yay Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

    Kadınlar Okçuluk Makaralı Yay Mix Şampiyonu: Aksaray Üniversitesi

    Kadınlar Okçuluk Olimpik Yay Mix Şampiyonu: Akdeniz Üniversitesi

    Erkekler Dağ Bisikleti Şampiyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi

    Kadınlar Dağ Bisikleti Şampiyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi

    Erkekler Yüzme Şampiyonu: Özyeğin Üniversitesi

    Kadınlar Yüzme Şampiyonu: Yeditepe Üniversitesi

    Erkekler Futbol Tenisi Single Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

    Kadınlar Futbol Tenisi Single Şampiyonu: Ankara Üniversitesi

    Erkekler Futbol Tenisi Double Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

    Kadınlar Futbol Tenisi Double Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

    Erkekler Futbol Tenisi Triple Şampiyonu: Piri Reis Üniversitesi

    Kadınlar Futbol Tenisi Triple Şampiyonu: Kocaeli Üniversitesi

    Futbol Tenisi Mix Şampiyonu: Karabük Üniversitesi

    Anahtar Kelimeler: Koç, Holding’in, Düzenlediği, Türkiye’nin, Geniş

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