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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Koç Spor Fest Bolu’da yapılacak

    Koç Holding'in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest, Kış Oyunları ile başlıyor. Organizasyon Bolu’da da gerçekleşecek.

    17 Şubat 2017 Cuma 15:15
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    Koç Spor Fest Bolu’da yapılacak

    HABER: Esra Öztürk

    Holding açıklamasına göre, Koç Holding'in 2006 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin "en geniş katılımlı" spor organizasyonu Koç Spor Fest'in 2017 yılı finalleri, geçen yıl ilk kez takvime eklenen Kış Oyunları ile başlıyor.

    İlk etabın 16-19 Şubat tarihlerinde Kayseri Erciyes'te, ikinci etabın ise 2-5 Mart tarihlerinde Erzurum Palandöken'de gerçekleştirileceği Kış Oyunları Finalleri'ne yaklaşık 40 üniversiteden 400'ün üzerinde sporcu katılacak.

    Finaller süresince Kayak ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları ile Kayak ve Snowboard Paralel Yarışları düzenlenirken, bu yıl takvime ilk kez dahil edilen Snowboard Cross ve Ski Cross müsabakalarıyla sporcular daha fazla yarış deneyimi kazanacak.

    Türkiye şampiyonalarının yanı sıra tüm üniversite öğrencilerine açık, kayak ve snowboard yarışlarına da ev sahipliği yapacak Koç Spor Fest'in bu yıl sunacağı bir diğer yenilik de Erzurum'daki müsabakalarda gerçekleştirilecek gece yarışları olacak.

    Çanakkale’den sonra Bolu’da

    Yıl boyunca 26 bine yakın sporcunun mücadele edeceği Koç Spor Fest'in bahar etabı ise 20-21 Nisan'da Çanakkale'de başlayacak. Çanakkale'nin ardından Tekirdağ, Bolu, Konya, Adana ve Eskişehir'i ziyaret edecek olan Koç Spor Fest'in final müsabakaları Denizli'de yapılacak. 5 bin sporcunun mücadele edeceği büyük finaller 11-12 Mayıs tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

    Anahtar Kelimeler: Koç, Holdingin, üniversiteli, Gençleri, Spor

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