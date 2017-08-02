Haber: Esra Öztürk

26 Temmuz’da ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu’da yer alan Von Resort Otel’de konaklayan ve çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık müsabakasını burada 2.Lig ekibi Menemen Belediyespor ile oynadı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf rakip Menemen Belediyespor oldu. Dakikalar 10’u gösterdiğinde topu filelere yollayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi. Erken gelen gole cevap vermekte güçlük çeken Kocaelispor, çok geçmeden kalesinde ikinci golü de gördü. 24.dakikada gelişen atakta fileleri havalandıran gol kralı apoletli golcü oyuncu Gökhan Ünal, skoru 2-0’a taşıdı. Bu skor ile tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda her iki takımda oyuncu değişikliğine gitti. Skor ve oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Menemen Belediyespor, 59’da Sefa’nın kendi kalesine attığı golle skoru 3-0’a getirdi ve müsabaka bu skor ile tamamlandı. Oynadığı ilk hazırlık maçından farklı mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, Perşembe günü Bolu kampının ilk etabının son maçında Bucaspor ile karşılaşacak.

HAKEMLER: Taner Şanlı**, Ahmet Elarslan**, Engin Eryılmaz**

STAT: Dorukkaya Otel

KOCAELİSPOR: Can Emre** (Dk. 46 Volkan Mert**) Onur Öztonga** (Dk. 64 Fatih**) Kemalcan* (Dk. 46 Kadir Öge**), Murat Başak**, Ali Keten** (Dk. 62 Hamza***), Mert Yavuz*** (Dk.88 Celil?) Kerem Yıldırım** (Dk. 77 Ferhat Ertukuş**), Burak Özbakır** (Dk. 70 Gökdeniz**) Burak Süleyman** (Dk. 64 Mehmet Avcı**), Özgür Sürekci** (Dk. 46 Sefa**) İshak** (Dk. 57 Onur Kandöken**)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram Olgun***, (Veli**), Gökhan*** (Yasin**), Cihancan*** (Furkan***), Alper Koç*** (Jiyan**), Semih*** (Samet**), Arda****, (Tayfun***), Mustafa Cem***, (Abdurrahman**), Murat***, Gökhan Ünal***, Serdar* (Kerem**) Uğur*** (Samet Ali***)

GOLLER: Dk.10 Serdar, Dk. 24 Gökhan Ünal, Dk.59 Sefa (KK) (Menemen)