Kocaelispor'dan bir transfer daha

TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor kadrosuna yeni isimler katıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk dış transferini Gineli milli futbolcu Abdoulaye Cisse ile yapan Kocaelispor Kulübü, Kubilay Yavuz ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İlk transfer; Cisse

Kocaelispor, geçtiğimiz hafta ilk dış transferini daha önce Sırbistan 1.Ligi’nde oynayan Gineli milli futbolcu Abdoulaye Cisse ile yapmış ve 2 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'da forma giyen İlyas Kubilay Yavuz ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İlyas Kubilay Yavuz'un performansı

Daha önce Samsunspor’da forma giyen, 28 maça çıkıp 7 gol atan ve 6 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu İlyas Kubilay Yavuz ile imzaların ise önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.