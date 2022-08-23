Kocaelispor hazırlık kampını tamamladı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hazırlık kamplarını tamamlayan Kocaelispor, bugün itibariyle çalışmalarına Kocaeli'de devam edecek. Kamp süreci boyunca 7 hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlıların az gol atıp az gol yiyen bir ekip olması dikkat çekti.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için il dışındaki kamp programlarını tamamladı. Dün Kocaeli'ye gelen takım, bugün saat 18.00'da idmana çıkacak. Cumartesi günü ligin ilk maçında Kırklarelispor'u ağırlayacak olan yeşil-siyahlı ekip, kamp döneminde 7 tane hazırlık maçı yaptı. Körfez ekibi oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. En çok dikkat çeken nokta ise 7 maçta Kocaelispor'un toplam 6 gol atıp, kalesinde 3 gol görmesi oldu. Yepyeni bir kadroyla yeni sezona girecek olan Kocaelispor, iç sahada oynayacağı ilk maçta mutlak galibiyet hedefliyor.

Öte yandan, Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle Cumartesi günü ligin ilk maçını Derince Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17.00'da başlayacak maçta Derince Stadyumu'nun dolması bekleniyor.