Kocaelispor, Mevlüt transferinde sona yakın

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, bir dönem A Milli Erkek Futbol Takımı'nda da forma giyen Mevlüt Erdinç'le anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrollerinden geçti

Mevlüt Erdinç'le Kocaelispor yetkililerinin bugün Kocaeli'de bulunan bir AVM'de buluştuğu iddia edildi. Kocaeli'nin yerel medyasının yaptığı habere göre, Erdinç'in sağlık kontrollerinden geçtiğini yazdı.

Bonservisi Karagümrük'te

34 yaşındaki Fransa çıkışlı Mevlüt Erdinç, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynuyordu. Eylül 2020'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'den Karagümrük'e geçen futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Erdinç, önceki yıl Karagümrük formasıyla 32 kez sahaya çıkarken 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Fransa, Almanya ve Türkiye

Futbola Fransa Ligue 2 ekibi Sochaux'da başlayan Mevlüt Erdinç, 17 yıllık profesyonel kariyerinde 10 takımda oynadı. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Hannover, Başakşehir ve Fenerbahçe bu kulüplerden sadece birkaçı. Kocaelispor, tecrübeli santrforun 11'inci takımı olacak. Erdinç ayrıca, 35 kez de milli formayı giymiş, 8 kez fileleri havalandırmıştı. Milli formayla ilk golünü, 11 Kasım 2008'de Bosna Hersek ağlarına gönderdi.