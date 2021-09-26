Kocaelispor tek golle kazandı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor’u 1-0 yendi. İzmit’te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Ev sahibi ekip 55. dakikada Benhur Keser’in golüyle öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar sebvinen taraf oldu.

Kocaelispor yükselişe geçti

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 10’a çıkararak 6. sıraya yükseldi. Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayamayan Tuzlaspor ise 11 puanla 5. basamakta yer aldı. Önümüzdeki hafta Kocaelispor yine kendi sahasında İstanbulspor ile oynayacak. Tuzlaspor da Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 78 Mevlüt Erdinç), Cabezas (Dk. 46 Pereira), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Omolo), Mandjeck, Benhur Keser (Dk. 83 Mehmet Taş)

Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Pedersen, Diack (Dk. 46 Bardhi), Samet Asatekin, İbrahim Has, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Safa Kınalı (Dk. 59 Ahmet Yazar), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Selçuk Alibaz)

Gol: Dk. 55 Benhur Keser (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Atila Turan, Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 60 Georges Constant Mandjeck, Dk. 63 Michael Pereira (Kocaelispor), Dk. 51 Rajko Rotman, Dk. 87 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)