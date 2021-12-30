Kocaelispor transferde istediğini alamadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kocaelispor geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren ve Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam'ı kadrosuna katmak istiyordu ancak teknik ekip Sağlam konusunda olumsuz rapor verdi. Bu durumda Murat Sağlam transferi gerçekleşmedi.

Murat Sağlam Kocaelispor'un, alt yaş gruplarında milli takım formasını 12 kez giyen ve gelecek vadeden sağ bek oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Transfer pahalı geldi

Altay’dan ayrılması gündemde olan sol kanat Erhan Çelenk’le transfer görüşmesi yapan Kocaelispor bu transferde de istediğini alamadı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un Erhan Çelenk ile görüştüğü, Çelenk’in istediği rakamın yüksek olması nedeni ile transferin askıya alındığı öğrenildi.

Altay formasıyla geçen sezon 1’inci Lig’de 7 gol 7 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 10 maçta 361 dakika görev alıp, 1 gol kaydetti.