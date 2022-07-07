Kocaelispor yeni sezona Bolu’da hazırlanacak

Haber: Uğur Balaban

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de küme düşen Kocaelispor bu sezon TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek. İç ve dış transfer döneminde kadrosunu kampa kadar oluşturmak isteyen yeşil siyahlı ekip ezonun ilk hazırlık kampının Bolu’da gerçekleştirecek. Yeşil siyahlı futbolcular ilk takım toplantısını 15 Temmuz’da Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde yapacak. Brunga tesislerinde bir haftalık çalışmanın ardından Bolu’daki bir otelde kampa girecek.

İlk kamp 15 gün sürecek

Kocaelispor, profesyonel takımların yaz döneminde en uğrak kamp tesisleri olarak seçtiği Bolu’da ilk etap çalışmalarına başlayacak. Bolu’da yaklaşık olarak 15 gün sürecek olan ilk etap kamp programında Kocaelispor en az 3 hazırlık maçı oynamayı planlanıyor. İkinci etap kamp programının ise Erzurum’da olma ihtimali öne çıkıyor. Olası bir değişiklikte Kocaelispor ikinci etap kampına da Bolu’da devam edebilir. Yoğun bir kamp dönemine gerecek olan Körfez ekibi hazırlık sürecinin son etabını Brunga Tesisleri’nde yapacak.