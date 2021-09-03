Kocaelispor’da Bolu maçı hazırlıkları başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Milli ara nedeniyle Samsunspor maçından sonra 3 günlük izne çıkan Kocaelispor’da izin sona erdi. Dün Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanan yeşil siyahlılar, Beypiliç Boluspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan ilk çalışmaya milli takımlarında bulunan Abdoulaye Cisse ve Terrence Tisdell’in yanı sıra izinli olan Dino Ndlovu, Michael Pereira ve Georges Mandjeck ile birlikte eşi doğum yapan Benhur Keser katılmadı.

Dino yarın katılacak

Michael Pereira, Georges Mandjeck ve Benhur Keser bugün takıma katılırken, Dino Ndlovu’nun yarın yapılacak çalışmada yer alacağı öğrenildi. Haftanın ilk antrenmanında, ilk bölümde kuvvet ve koordinasyon çalışması yapılırken sonrasında dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Yeşil siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İznin ardından topbaşı yapan yeşil siyahlılarda ilk antrenman yorucu geçti. Haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.Takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden başarılı savunmacı Batuan Yayıkcı birkaç gün sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.