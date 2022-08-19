Kocaelispor’da kombine bilet fiyatları belli oldu!

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz sezon bine yakın kombine bilet satışı yapan Kocaelispor TFF 2.Lig'de mücadele edeceği 2022-2023 sezonu için kombine kart fiyatlarında yeni ücretler belirlendi. Buna göre en ucuz kombine bilet fiyatı 200 TL ile 7. kategori olurken en pahalı kombine bilet fiyatı ise 800 TL ile 3. kategori oldu.

Kombine fiyatları

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un kombine biletleri satışa çıktı. 2022-2023 Sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı. 7. Kategori Güney kale arkası fiyatı 200 TL, 5. Kategori Maraton Alt 500 TL, 3. Kategori UEFA Alt 111- 116 Blokları 800 TL’den satışa çıkarıldı. Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “ 2022-2023 sezonu kombinelerimiz fuar içerisinde bulunan kulüp binamızda satışa çıktı. Her zaman olduğu gibi bu sezon da takımımıza destek olalım, tribünleri sessiz bırakmayalım’’ ifadelerine yer verildi.