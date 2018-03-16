Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede’nin Macarlar Köyünde ebe olarak görev yaparken evindeki bir masanın çekmecesinde 1 dolar bulunan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 144 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde de 7 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmasına devam edilen Betül Kahraman, kendisi gibi KHK ile ihraç edilen kocasını suçlayarak; “Evimizin çekmecesinde bulunan 1 dolar bana ait değildir. O kocamındır. Kocaman hatası yüzünden başıma gelmedik iş kalmadı. O çekmeceyi kocam kullanırdı ve özel eşyaları vardı orada. Ben o çekmeceyi hiç mi hiç kullanmadım. Saflığımın ve cahilliğimin kurbanı oldum. 1 dolay yüzünden hapse düştüm. Bank Asya’nın bırakın önünden geçmeyi yakınlarından bile geçmedim. Bankanın yerini bile bilmem. Aktif Sen üyeliğimde sadece bir imzadan ibarettir. Üyelik formuna hiç bakmadan kocamın isteği üzerine sadece imza attım. Ben mazlumum, üzerimdeki yükten kurtulmak istiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Duruşmada tutusuz yargılanan Karabük Üniversitesinde görev yaparken, KHK ile görevinden ihraç edilen Seymen Kahraman, eşini savunarak; “Çekmecede bulunan 1 dolar bana aittir. Yıllar önce düğünlerde giydiğim takım elbisemin cebinde kalmış ve bende o parayı alıp çekmeceye koydum. Eşimin bu 1 dolardan haberi yoktur. Aktif Sen üyeliğini ise ben yaptırdım. Sendikanın boş üyelik formuna imza attırdım ve onu üye yaptırdım. Karabük Üniversitesinde ben Aktif Sen temsilcisi olarak bilinirim. Eşim suçsuzdur” dile konuştu. Mahkeme heyeti bazı evrakların eksikliğinin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.