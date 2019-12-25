Köklü Kulüplerin Çöküşü

Haber: Volkan Yılmaz

Sezon başında borç batağında olan bir zamanların Avrupa’da ses getiren takımı Eskişehirspor aldığı 9 puan silme cezası sonrası son haftaya 5 puanla son sırada girdi. Eskişehirspor’un toparlanmasını bekleyen sporseverler kırmızı-siyahlı camiadan henüz bu sıçramayı göremedi. Es-Es ikinci yarı öncesinde küme düşmesine kesin gözüyle bakılan tek takım konumunda. Eskişehirspor’da kadro dışı kalmalar da Bolu maçı öncesi ortaya çıkmadı.

Türk futbolunda uzun süre Süper Ligde yer alan Boluspor da, Eskişehirspor gibi alt sıralara demir attı. Ligin en az maç kazanan 2.takımı olan kırmızı-beyazlılar attığı 13 golle de ligin en az gol atan takımı oldu. Yaklaşık 14 aydır deplasmanda kazanamayan Boluspor son hafta öncesi 11 puanla 16.sırada yer aldı ve taraftarlarının endişeli bir bekleyişe sevk etti. Rıdvan, Sercan, Halil İbrahim gibi yıldızları yetiştiren, milli takıma son dönemde Emre ve Umut gibi isimleri de veren Boluspor’un durumu köklü takımların yaşadığı sıkıntıların nedenlerinin araştırılması gerektiğini ortaya koydu.

Adanaspor da Boluspor ve Eskişehirspor gibi uzun yıllar Süper Ligde başarı ile mücadele etmiş. Büyük takımlara kök söktürmüş bir ekip. Ancak lige yeni çıkan takımların aksine oynadığı maçlarda umut vermeyen turuncu beyazlılar Es-Es’ten sonra 2.lige düşmeye en yakın takım gibi görünüyor. Ligde sadece 1 maç kazanabilen Adanaspor bu alanda ligin en kötüsü konumunda.

Bu 3 takımın hali köklü camiaların içler acısı halinin bir göstergesi olarak gözden kaçmıyor.