Kombine fiyatları belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni sezonun ilk haftasında Ankara’da Osmanlıspor’un konuğu olduktan sonra ligin ikinci haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçında taraftarına kavuşacak olan Boluspor’da kombine fiyatları ve satış tarihleri belli oldu. Yeni sezon kombineleri 19 Ağustos tarihinden itibaren Bolu Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr’den satışa sunulacak. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile kombine fiyatları da açıklandı.

İşte kombine fiyat listesi:

2019-2020 sezonu kombine satışları 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de başlıyor.

KOMBİNE FİYATLARI:

NUMARALI: 600 TL

KAPALI: 200 TL

MARATON 150 TL

* Kombine satışları 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir.

* Kombine satışları Bolu Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr'de yapılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 12:05