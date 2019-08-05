Kombineler Neden Çıkmıyor?

Haber: Esra Öztürk

Birçok kulüp Temmuz ayının başından itibaren kombine bilet satışlarına başlarken, Boluspor ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen satışlara başlamadı. Geçen sezon 19 Temmuz’da kombine satışına başlayan Boluspor’da bu sezon bu konuda büyük bir sessizlik hakim. Taraftarlar yeteri derecede transferin yapılmaması ve lige çok iddialı girilmemesi nedenlerinden dolayı satışların başlamadığını düşünüyor. Geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig 2018-2019, sezonluk bilet satışları; Atatürk Stadyumu Passolig gişesi ve passo.com.tr'de satışa çıkarken, 2018-19 Sezonluk Bilet Fiyatları şu şekilde uygulanmıştı:

NUMARALI TRİBÜN A BLOK: 600,00 TL

KAPALI TRİBÜN A-B-C-D BLOK: 200,00 TL

MARATON TRİBÜN B-C-D BLOK: 125,00 TL

MARATON TRİBÜN A – E BLOK (ÖĞRENCİ): 100,00 TL

KALE ARKASI B-C-D-E BLOK: 75,00 TL