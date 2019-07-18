Komite Kararları Açıklandı

2019 Dörtdivan Belediyesi Futbol Turnuvası’nda 6.haftanın ardından komitenin aldığı kararlar açıklandı.

Komite Kararları Açıklandı

Haber: Birol Ertunç

Yapılan açıklamaya göre: 13 Temmuz Cumartesi günün oynanması gereken Ömerpaşalarspor-Seyitalilerspor maçına 2 takım da çıkmadığından hükmen yenik sayıldılar. 14 Temmuz Pazar günü oynanması gereken Doğancılar Gençlikspor-Göbülerspor maçına çıkmayan Doğancılar Gençlikspor ve Efsane Çavuşlar-Ortaköyspor maçına çıkmayan Efsane Çavuşlarspor takımları hükmen mağlup sayıldı. 14 Temmuz Pazar günü oynanan Kargıbayramlarspor-Aşağıdüğerspor maçında kırmızı kart gören Aşağıdüğersporlu oyuncu Ömer Şahin’e 1 maç oynamama cezası verildi. 14 Temmuz Pazar günü Müftülükspor takım sorumlusu Hamit Öner’in verdiği dilekçe kabul edilmesi. 14 Temmuz Pazar günü Devecilerspor takım sorumlusu Abdullah Çankaya’nın Deveciler-Çalköyspor müsabakasında kırmızı kart gören oyuncuların cezalarında indirime gidilme kararı reddedildi. Son olarak 9 Mayıs 2019 da yayınlanan komite kararı gereği maça çıkmayan takımlara (-3) puan cezası konulmadığından, Yukarısayıkspor’a (-3) puan cezası verilmesi uygun görülmedi.

Hangi Grupta Durum Ne?

4 grupta yaklaşık 1 aydır devam eden turnuvada grup sıralamaları netleşmeye başladı. A Grubu’nda Yukarıdüğerspor ve Çalköyspor, B Grubu’nda Bünüşspor ve Çavuşlarspor, C Grubu’nda Aşağıdüğerspor ve Kargıbayramlarspor, D Grubu’nda ise Cemallerspor ve Göbülerspor takımları ilk 2 sırada yer alıyor.

Gol Krallığı

11 Gol: Haydar Yolcu (Yukarıdüğerspor)

9 Gol: Serkan Ünal (Yukarıdüğerspor)

8 Gol: Bahattin Doğanay (Kurucaköyspor)

7 Gol: Önder Kaya (Bünüşspor), Yasin Candan (Çavuşlarspor), Kaan Oruç (Kargıbayramlarspor)

6 Gol: Yavuzhan Yaman, Hasan Arabacı (Cemallerspor), Onur Zengin (Çalköyspor), Yiğit Açıyürek (Çavuşlarspor), Serkan Açıkalın (Sülelerspor)

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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