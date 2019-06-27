Komite Kararları Açıklandı

Haber: Gönül Olutürk

2019 Dörtdivan Belediyesi Futbol Turnuvası 3.Hafta komite kararları şöyle:

1-) 22.06.2019 Cumartesi günü Göbülerspor-Kurucaköyspor karşılaşmasında Göbülerspor oyuncusu 13 numaralı forma giyen Zekeriya Erdini çift sarı karttan kırmızı kart görmüş olup 1 (bir) maç oynamama cezası ile cezalandırılmıştır.

2-) 22.06.2019 Cumartesi günü Kılıçlarspor-Sorkunspor karşılaşmasında Sorkunspor oyuncusu 8 numaralı forma giyen Barış Demirci direkt kırmızı kart görmüş olup fair play kuralları gereği 2 (iki) maç oynamama cezası ile cezalandırılmıştır.

3-) 15.06.2019 Cumartesi günü saat 13.30’da oynanması gereken Kadılarspor- Gençlikspor maçı cenaze nedeniyle ertelenmiş olup, 05.07.2019 tarihinde Cuma günü saat 15.00’te oynanmasına karar verilmiştir.