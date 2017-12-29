Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Komplesi içerisinde yer alan atletizm pistinin çevresi ve Kompleks içerisinde yer alan diğer tesislerinde çevre düzenlemesi Bolu Belediyesi tarafından yapıldı. Sporcu Fabrikasının inşaatının önü, Tenis kortların çevresi, Yüzme havuzunun önü, kamp eğitim merkezlerinin etrafı, Atletizm pistinin çevresi Belediye tarafından asfaltlanarak sporcuların, çamurdan arındırılmış bir şekilde sağlıklı spor yapacakları alanlara ve tesislerine ulaşabilmeleri noktasında sporcuların ve ailelerinin kullanımına açıldı. Toprak alanların asfalt ile kaplanarak çevrenin hava koşulları yüzünden uğradığı dezenformasyonun en aza indirilmesi ve sporcular ile Komplekse gelen izleyicilerin daha sağlıklı koşullarda tesislere ulaşa bilmelerinin hedeflendiği belirtildi. Bolu Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamanın devamında “Bu asfaltlamalar için başta Belediye başkanımız Sayın Alaadin Yılmaz, olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım” denildi.