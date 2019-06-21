Kömürspor Bolu’ya Geliyor

Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezonu açacak.  Kömürspor Bolu ya da Kızılcahamam’da kampa girecek.

Kömürspor Bolu’ya Geliyor

Haber: Esra Öztürk

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un sezon açılış tarihi belli oldu. Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonu açarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 1 hafta kendi tesislerinde kamp yapacak olan Kırmızı Lacivertli takım bu sırada iç ve dış transferde anlaştığı oyuncuları da kampa dahil edecek. Diğer taraftan Zonguldak Kömürspor 1 haftalık kampın ardından oyunculara bir kaç gün izin vererek 1'inci etap kampa için Kızılcahamam ya da Bolu'ya gelecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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