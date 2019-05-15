Kongre 30 Mayıs’ta



Haber: Birol Ertunç

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Boluspor Kulübü Derneği’nin Dernek Tüzüğü gereği Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2019 tarihinde, saat 14.30'da Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi Boluspor Halı Saha Tesislerinde yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 15.06.2019 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Kongre Divan Seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Kulüp Başkanının konuşması

5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

6-Denetim Kurulu raporunun okunması

7-Bilanço Gelir – Gider hesaplarının okunması

8-Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, Bilanço Gelir - Gider hesapları üzerinde görüşmeler

9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

10-Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

11-Başkan adaylarının konuşmaları (isteğe bağlı)

12-ASKF için 2 delege belirlenmesi

13-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

14-Dilek ve Temenniler

15-Kapanış”