Haber: Esra Öztürk

Kulüpten yapılan açıklamada, “Boluspor Kulübü Derneği üyelerinin Kulübümüz kayıtlarındaki aidat borçlarını 31.12.2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına veya kulübümüz muhasebesine yatırmaları gerekmektedir. Üyelik aidatlarının ödenmemesi durumunda Tüzük gereği gerekli işlemler yapılacaktır (Üyelikten çıkarılma). Borcunu öğrenmek isteyen, irtibat adresi, telefon numaraları ve bilgi güncellemesi gereken üyelerimizin Kulübümüz telefon numarasını arayarak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

TEL : 0 374 215 13 60

FAX : 0 374 215 95 15

MAİL : info@boluspor.org.tr

Boluspor Kulübü Derneği üye aidat ödeme noktaları;

– Dernek Muhasebesi,

İş Bankası Bolu Şb. İBAN No : TR08 0006 4000 0014 3001 6914 90,

Garanti Bankası Bolu Şb İBAN No : TR12 0006 2000 0300 0006 2989 53

Zıraat Bankası Bolu Şb İBAN No : TR08 0001 0000 5035 1588 5750 01” ifadeleri kullanıldı.