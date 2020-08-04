Kongreye 3 Kala Son Durum

Haber: Ceylan Beykoz

Lige kötü başlayan ve son haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Boluspor, 8 Ağustos’ta olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre kararını alan Başkan Necip Çarıkcı’nın aday olmayacağını kesin bir dille her platformda söylemesinin ardından yeni başkan arayışları da başladı. Ancak, bugüne kadar kamuoyunda isimleri öne çıkan kişilerin net bir şekilde “Ben adayım. Yönetimim bu. Kulübe desteğim bu olacak. Destek bekliyorum” gibi bir açıklama yapmamış olması Boluspor’un ortada kalacağını gösteriyor.

KULİSLERDE SİYASET İDDİASI

Boluspor’un en büyük destekçisi olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkan olacak kişiye tüm desteği vereceğini açıklamasına rağmen hala bir adayın çıkmamış olması spor camiasında “İşin içinde siyaset mi var?” sorusunu gündeme getiriyor. Kulislerde konuşulan iddialar arasında en yaygın olanı ise, kulübün başkansız bırakılarak başarısızlığın Başkan Özcan’a yıkılması. Ancak, siyasetçilerin de söylediği gibi Boluspor siyaset üstü bir kurum olarak başarısızlığı bir kişiye değil tüm şehire yazacağı açık bir gerçek.

İLK KONGREDE İŞ ÇÖZÜLÜR MÜ?

Yine spor camiasında sıkça dile getirilen ve Boluspor’un sonu olarak nitelendirilen konu ise, 8 Ağustos’ta yapılacak kongrede çoğunluğun sağlanamayacağı ve ikinci tarih olan 15 Ağustos’un herşey için geç olacağı yönünde.